Business news: Taiwan, investimenti in Cina continentale in aumento del 52,5 per cento nei primi sei mesi dell'anno

- La quantità di investimenti da parte delle imprese di Taiwan nella Cina continentale è aumentata del 52,5 per cento su base annua a 3,17 miliardi di dollari nei primi sei mesi di quest'anno. Lo ha reso noto il dipartimento degli Affari economici dell'isola in un comunicato. Nei primi sei mesi di quest'anno, le autorità locali hanno approvato 245 progetti di investimento nella Cina continentale, in calo del 13,1 per cento su base annua, ma si è verificato un notevole aumento della quantità di fondi coinvolti. Nel solo mese di giugno, le autorità hanno approvato progetti di investimento per 497 milioni di dollari, in crescita del 186 per cento rispetto all'anno precedente. Le cinque principali destinazioni per gli investimenti di Taiwan sono state Fujian, Jiangsu, Shandong, Guangdong e Shanghai. Tra le industrie coinvolte, la produzione di componenti elettronici ha attratto la maggior parte dei fondi di investimento, afferma la dichiarazione. Durante i primi sei mesi dell'anno, le autorità di Taiwan hanno approvato 56 progetti di investimento da parte delle imprese della Cina continentale nell'Isola, in calo del 9,7 per cento su base annua, ma la quantità di fondi coinvolti è aumentata del 4,4 per cento su base annua a 49,6 milioni di dollari. Da quando Taiwan ha consentito investimenti nella Cina continentale nel giugno 2009, Taipei ha approvato 1.427 progetti di investimento per un totale di 2,3 miliardi di dollari. (Cip)