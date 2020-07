Fase 3: Spena (FI), autostazioni colabrodo, a Tiburtina nessun controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Spena, deputata di Forza Italia, in una nota dichiara: "Le nostre autostazioni, dove ogni giorno arrivano decine di passeggeri dall’est Europa attraverso i pullman, sono un colabrodo. All’autostazione Tiburtina di Roma, la situazione è del tutto fuori controllo, si entra e si esce in tutta tranquillità: cosa aspetta il governo e la regione ad attivarsi in maniera efficace? Si fanno proclami, si contrastano movida e assembramenti, poi nel maggior luogo di arrivi si entra e si esce senza nessuna forma di controllo". "Nelle autostazioni - aggiunge Spena - vanno attivati subito gli stessi protocolli di sicurezza esistenti nei porti e negli aeroporti italiani. Ogni giorno, all’autostazione Tiburtina di Roma, arrivano pullman dalla Romania, paese che nelle ultime settimane è diventato uno dei principali focolai della Ue, viene rilevata la temperatura solo a chi entra ma non a chi esce, un bel paradosso. Governo e regione si attivino subito. Non possiamo permetterci casi di Coronavirus importati, servono regole e controlli efficaci, subito, come stanno facendo altri paesi europei. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, è ora di mettere l’Italia in protezione". (Com)