Coronavirus: Salvini, sbarchi a Pozzallo e sindaco contro porti chiusi ora chiede tamponi

- Il leader della Lega Matteo Salvini informa di "180 immigrati verso Pozzallo: il sindaco chiede test sierologici per tutti. E' lo stesso primo cittadino - osserva in aun nota - che, con la Lega al governo, criticava i porti chiusi. Da Pozzallo a Lampedusa, gli amministratori di sinistra stanno capendo la differenza tra chi difendeva i confini e chi spalanca i porti: con la Lega, da gennaio a luglio 2019 erano arrivate 3.508 persone. Con Pd-Cinque stelle siamo a 11.334 persone sbarcate. Questo governo mette in pericolo l’Italia". (Com)