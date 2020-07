Egitto: le chiese del Cairo e di Alessandria riapriranno il 3 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa copto egiziano, Tawadros II, ha annunciato che le chiese del Cairo e di Alessandria d'Egitto saranno riaperte il 3 agosto dopo quasi 5 mesi di chiusura nell'ambito delle misure anti-coronavirus. Lo ha annunciato il canale televisivo egiziano "Extra News". "La decisione di riaprire le chiese dipende dai tassi di contagio", ha detto Tawadros II durante un'intervista al canale. "Abbiamo trovato quasi zero casi di coronavirus nelle parrocchie di Matrouh, Sinai del Sud e Mar Rosso". Alla fine di marzo, l'Egitto ha chiuso tutte le chiese e le moschee come parte delle misure per controllare lo scoppio del coronavirus. (Res)