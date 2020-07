Governo: Casalino, mio compagno vittima del trading online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jose Carlos Alvarez "è vittima del trading online. Durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading on line. Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più volte al giorno fornendogli suggerimenti su dove e come investire, con la prospettiva di un guadagno facile e sicuro. La situazione è degenerata fino a sconfinare in un meccanismo simile a quello del gioco d’azzardo e della ludopatia, condizione che spiega il continuo passaggio in modo compulsivo di soldi dal suo conto alla carta prepagata con cui faceva transazioni sul sito (da qui, presumibilmente, la segnalazione alla Banca d’Italia). Alvarez è arrivato a perdere in solo 2 mesi 18 mila euro dei suoi risparmi". Lo chiarisce il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, in riferimento alla notizia pubblicata oggi sul quotidiano "La Verità". (segue) (Rin)