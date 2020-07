Caso camici: Gelmini (FI), Fontana vada avanti, ha sostegno di partito e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, vada avanti: ha il sostegno di Forza Italia e quello dei cittadini lombardi.Chi, da Movimento 5 Stelle e dal Pd, chiede immediate dimissioni dimostra la sua cultura giustizialista e il suo doppiopesismo (per un avviso di garanzia la Raggi a Roma o la Appendino a Torino si sarebbero dovute dimettere più e più volte). Noi siamo garantisti, crediamo nelle Costituzione e, dunque, ci comportiamo di conseguenza”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (com)