Business news: Cina-Cambogia, conclusi i negoziati per accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di libero scambio tra la Cambogia e la Cina consentirà un più ampio accesso al mercato cinese ai prodotti cambogiani e porterà maggiori benefici ai due popoli. Lo ha dichiarato il ministero del Commercio cambogiano, Pan Sorasak, in un incontro con la controparte cinese Zhong Shan. "La conclusione positiva dei negoziati per l'accordo di libero scambio in breve tempo ha chiaramente riflesso l'impegno dei leader dei due paesi nella costruzione di legami più stretti, e questo accordo fornirà molti vantaggi socio-economici ai due popoli", ha reso noto il ministero in un comunicato stampa. Secondo una dichiarazione congiunta, i due ministri del Commercio hanno annunciato ufficialmente in videoconferenza la conclusione dei negoziati di libero scambio Cina-Cambogia e l'accordo dovrebbe essere firmato entro quest'anno. Seang Thay, portavoce del ministero del Commercio della Cambogia, ha riferito all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che la nazione del Sud-est asiatico ha visto la Cina come un enorme mercato, in particolare per i suoi prodotti agricoli come riso, banane e mango, tra gli altri. "Una volta firmato, l'accordo ci consentirà un maggiore accesso al mercato e sicuramente il volume degli scambi e degli investimenti tra i due paesi sarà ulteriormente ampliato", ha affermato il portavoce, sottolineando che l'accordo contribuirà in modo importante alla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per Cambogia e Cina. Secondo l'ambasciata cinese a Phnom Penh, il commercio bilaterale tra i due paesi si è attestato a 9,4 miliardi di dollari nel 2019. I due paesi hanno iniziato a discutere la fattibilità di un accordo di libero scambio bilaterale nel dicembre 2019 e hanno avviato il primo ciclo di negoziati nel gennaio di quest'anno. (Cip)