Business news: Difesa, ambasciatore Indonesia in Russia annuncia piani per acquisto Mi-17

- Il ministero della Difesa dell'Indonesia sta attualmente valutando la possibilità di acquisire un ulteriore lotto di elicotteri russi Mi-17. Lo ha detto a "Ria Novosti" l'ambasciatore indonesiano in Russia, Mohamad Wahid Supriyadi. "Le forze armate indonesiane usano anche 12 elicotteri Mi-17V5 russi e cinque elicotteri Mi-35. Una proposta per l'ulteriore acquisto di elicotteri Mi-17V5 è attualmente all'esame del ministero della Difesa indonesiano", ha affermato l'ambasciatore. Giacarta e Mosca stanno anche lavorando per completare un accordo del 2019 per fornire veicoli da combattimento di fabbricazione russa all'Indonesia. "Nel 2019, è stato firmato un contratto per 43 BMP-3F e anfibi BT-3F. Il valore del contratto è di 175 milioni di dollari", ha aggiunto l'ambasciatore. (Rum)