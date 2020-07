Business news: Rosatom aiuterà il Kazakhstan a smantellare il reattore nucleare BN-350

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa Rosatom assisterà il Kazakhstan nel completamento della disattivazione del reattore nucleare BN-350, il primo al mondo a neutroni veloci. Lo ha annunciato la stessa società russa, secondo cui sarà necessario selezionare le tecnologie per effettuare le attività prioritarie di messa in sicurezza del BN-350 ed eseguire una valutazione economica del processo. Il reattore BN-350 fa parte della centrale nucleare di Mangystau, della compagnia statale Kazatomprom. L'unità è stata lanciata nel 1973 sulla costa orientale del Mar Caspio nella città di Shevchenko (ora Aktau, in Kazakhstan). (Rum)