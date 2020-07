Business news: Taiwan, parlamento approva proposta per rinominare compagnia aerea di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Taiwan ha approvato una proposta per rinominare la compagnia aerea di bandiera dell'Isola per evitare confusione con i vettori di riferimento della Cina continentale. La taiwanese China Airlines (Cal) viene spesso scambiata per Air China – la compagnia aerea nazionale di Pechino – e da tempo ci sono state richieste per rinominarla e "renderla più chiaramente taiwanese". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", i legislatori di Taipei hanno approvato una proposta che chiede al ministero dei Trasporti di elaborare piani di ridenominazione del vettore, sia a breve che a lungo termine. "Il ministero dovrebbe rendere Cal più identificabile a livello internazionale, con immagini di Taiwan per proteggere gli interessi nazionali dell'Isola, in quanto viene scambiata all'estero per una compagnia aerea cinese", ha spiegato il portavoce del parlamento Yu Shyi-kun nel corso della lettura della proposta. La mozione, ha precisato, non ha fissato una scadenza l'eventuale cambio di nome della compagnia aerea dovrebbe essere rinominata, riconoscendo che il processo potrebbe richiedere ulteriori discussioni. (Cip)