- I 209 miliardi di euro del Recovery fund "andranno utilizzati al meglio per far ripartire un Paese stremato". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini che auspica la centralità del Parlamento: "Basta task force e consulenti. Le Camere lavorino ad agosto per ridare speranza e fiducia all’Italia". (Rin)