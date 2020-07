Usa: coronavirus, in Florida oltre 12mila casi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Florida sono stati confermati oltre 12mila nuovi casi di coronavirus e oltre 120 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato oggi il dipartimento della Sanità dello Stato, precisando che nell'ultimo giorno un totale di 12.115 persone sono risultate positive al Covid-19, di cui 124 sono morte, portando il bilancio totale dei casi a 414.511. Si tratta del decimo giorno consecutivo in cui lo Stato, uno dei più colpiti dalla pandemia, supera i 100 decessi giornalieri. Per la prima volta dopo cinque giorni, lo scorso 21 luglio il numero di nuovi contagi nello Stato era sceso sotto la soglia dei 10 mila.(Nys)