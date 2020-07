Milano: salvato da carabinieri prima di gettarsi da quarto piano abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 33 anni è stato salvato dai Carabinieri poco prima che si gettasse dall'impalcatura per il restauro della sua palazzina, ieri pomeriggio a Cusano Milanino (MI). I militari della tenenza di Paderno Dugnano (MI), intervenuti grazie alla telefonata di un vicino di casa, lo hanno raggiunto fino al quarto piano e, passando da una finestra, lo hanno sono riusciti a dissuaderlo prima che si gettasse nel vuoto. Tratto in salvo, il 33enne è stato ricoverato in ospedale a Cinisello Balsamo (MI). Dietro il gesto ci sarebbero dei motivi di natura sentimentale. (Rem)