Business news: Cina, Ant Group di Alibaba annuncia offerta pubblica iniziale alle borse di Shanghai e Hong Kong

- Ant Group, compagnia di pagamenti online affiliata al colosso dell'e-commerce Alibaba e valutata 150 miliardi di dollari, ha annunciato che sta pianificando la propria quotazione alle borse di Hong Kong e Shanghai, un'operazione finanziaria che se finalizzata sarebbe la più importante al mondo dall'inizio della pandemia di coronavirus. L'azienda non ha dato indicazioni su quanto denaro spera di raccogliere, ma l'operazione sarebbe "la prova della volontà degli investitori di guardare oltre la pandemia e la crisi dell'economia globale". La società si quoterà in particolare sul Shanghai Stock Exchange (Sse) e sulla borsa di Hong Kong (Sehk). "Le misure innovative messe in atto dal mercato Sse e dal Sehk hanno aperto le porte agli investitori globali per l'accesso ad aziende tecnologiche all'avanguardia nelle economie più dinamiche del mondo", ha spiegato in una nota Eric Jing , presidente esecutivo di Ant Group. Negli ultimi anni, Ant Group ha investito molto in fornitori di servizi di pagamento in regioni tra cui il sud-est asiatico e l'Europa nel tentativo di estendere le proprie attività in tutto il mondo. Insieme ai suoi partner, Ant Group serve oltre un miliardo di utenti a livello globale. "Ci impegniamo a consentire a tutti i consumatori e le piccole imprese di avere pari accesso a servizi finanziari e di altro genere che siano inclusivi, verdi e sostenibili", ha affermato la società in una nota. (Cip)