Energia: ministro Pilides, compagnie Chevron e Noble Energy hanno ribadito loro interesse per il Mediterraneo orientale

- Le compagnie petrolifere Chevron e Noble Energy hanno ribadito il loro interesse per il Mediterraneo orientale e hanno confermato i loro piani strategici per quanto riguarda lo sfruttamento delle licenze che detengono nella regione. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Cna” il ministro per l'Energia, il commercio e l'industria di Cipro, Natasa Pilides. Noble Energy, insieme a Shell e Delek, detiene una licenza per il blocco 12 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, dove è stata scoperta la prima riserva di gas naturale della Repubblica di Cipro.(Gra)