Milano: De Corato (Fd'I), su Navigli ancora rapine e violenze, donne a rischio nella movida senza regole

- "I Navigli sono diventati un quartiere in cui le donne non possono circolare tranquillamente ma devono temere di essere aggredite e derubate. Non bastavano la violenza sessuale denunciata da una ragazza 10 giorni fa, l'episodio del venditore di rose spinto nel canale e le risse continue: venerdì notte una donna è stata minacciata con dei cocci di bottiglia in mezzo alla strada e rapinata da un algerino e un marocchino. Per fortuna, la Polizia, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in condizioni non facili, ha arrestato i due aggressori. Se così non fosse stato, sarebbe potuta finire ben peggio". Lo dichiara in un nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando la rapina di cui è stata vittima una 34enne venerdì notte sui Navigli. "Dove sono finiti i vigili con cui il sindaco Sala si era fatto fotografare in Darsena alla fine del lockdown? Devo pensare allora che si sia trattato solo di un'esibizione a favore di fotografi e cronisti. Dove sono i controlli della polizia locale per garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini?", si domanda l'ex vicesindaco di Milano. "E aggiungo che forse Sala non si è accorto nemmeno del fatto che sui Navigli nessuno rispetta il distanziamento sociale per il Covid 19 perché non ci sono controlli. Purtroppo, queste sono le conseguenze dell'aver cancellato il nucleo della polizia locale che ai tempi della Giunta di centrodestra sorvegliava sulla zona per contrastare gli episodi di violenza, le risse, le aggressioni e le molestie nei confronti delle donne oggi purtroppo in continua crescita", conclude De Corato.(com)