Marocco: obbligatorio indossare la mascherina fuori casa

- In Marocco indossare la mascherina è obbligatorio per tutti coloro si trovino al di fuori della propria casa. Lo ha dichiarato il ministero degli Interni di Rabat in una nota diramata oggi. Il ministero specifica che "nella costante preoccupazione di preservare la salute e la sicurezza dei cittadini e al fine di attuare tutte le misure precauzionali e preventive contro il coronavirus, per arginarne la diffusione e in seguito al rilassamento di alcune persone di fronte al rispetto delle misure obbligatorie stabilite a tale scopo, le autorità pubbliche ricordano che indossare la mascherina è obbligatorio per tutte le persone che si trovino al di fuori della propria casa”. Chiunque violi questa disposizione è soggetto alle sanzioni previste che vanno da una pena detentiva da uno a tre mesi a un'ammenda dai 30 ai 120 euro. (Res)