L'Aquila: sindaco a "Financial Times", ricostruzione città finanziata da italiani con 18 miliardi

- Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila, commenta la notizia del "Financial Times", secondo cui "L'Aquila è l'emblema dell'Italia che, sostenuta nell'emergenza e nella ricostruzione con fondi pubblici, non sa come spenderli. Da aquilano e sindaco degli aquilani, e con alle spalle 11 anni di esperienza alla guida di un piccolo comune duramente colpito dal sisma 2009, mi sento in dovere di chiarire alcune cose", spiega Biondi in una nota. "La ricostruzione dell'Aquila non è stata sostenuta dall'Europa, se non per una quota di circa 500 milioni su un totale, a oggi, di oltre 18 miliardi degli italiani: 11,2 stanziati dal governo Berlusconi, 1,8 dal governo Letta e 5,1 dal governo Renzi. Per la ricostruzione dell'Aquila servono ancora 4 miliardi e ci stiamo battendo come leoni, in tutte le sedi, per ottenerli e consegnare al Paese un esempio di bellezza, sicurezza, innovazione e - con un po' di romanticismo - coraggio", puntualizza. (segue) (Com)