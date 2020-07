L'Aquila: sindaco a "Financial Times", ricostruzione città finanziata da italiani con 18 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricostruzione privata dell'Aquila è al 76 per cento del totale e i suoi abitanti sono rimasti 70 mila e sono tutt'altro che fantasmi. L'Aquila è una delle poche città in Italia in cui l'attività artistica è ripresa, in cui non sono stati annullati eventi. Chiedete alle nostre imprese culturali e ai tantissimi attori o musicisti di fama nazionale e internazionale che si alternano ogni sera sui nostri palchi", continua il sindaco della città che ricorda: "All'Aquila esiste un'Università ambita, due premi Nobel (Carlo Rubbia e Barry Barish) sono attivi nel Gran Sasso Science Institute, i laboratori nazionali di fisica nucleare sono sede di esperimenti di caratura mondiale". (segue) (Com)