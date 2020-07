Fase 3: Boccia su Recovery, nostra task force? Governo e Parlamento uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla cabina di regia o task force "sto sentendo molte polemiche surreali; sul Recovery fund la cabina di regia esiste già, è composta da governo e Parlamento. Nel governo guida il presidente e ogni ministro, a partire dal ministro Amendola che raccorda il Ciae, fa la sua parte come è giusto che sia". Lo chiarisce il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, chiudendo i lavori degli Stati generali della montagna in corso a Roccaraso. "Ogni volta che c'è un'esigenza specifica ne risponde il ministro di turno. Il Parlamento ha Commissioni permanenti tra Camera e Senato ricche di idee e di proposte. Faccio un appello a tutti, su digitalizzazione, scuola, sanità e transizione energetica, non dividiamoci e competiamo sulle idee più innovative. Abbiamo una grande occasione per far ripartire il Paese. Il presidente Conte a nome di tutto il Paese, e ribadendolo in Parlamento, ha ottenuto un risultato storico con l'ultimo negoziato, ora uniamoci e non dividiamoci con polemiche sterili. L'Italia - ha concluso Boccia - è diventata un modello nel mondo sulla gestione dell'emergenza sanitaria, possiamo esserlo in tutto". (Rin)