Fase 3: Gelmini (FI), con scostamento bilancio certezze su rinvio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ricorda "mercoledì si voterà in Parlamento per il nuovo scostamento di bilancio. Questa volta il governo - spiega in una nota - chiederà alle Camere di indebitare il Paese per altri 25 miliardi di euro. I voti di Forza Italia non sono scontati: per due volte abbiamo dato l'ok mettendo nelle mani dell'esecutivo 80 miliardi e per due volte le misure del governo sono state deludenti. Il Paese ha bisogno di interventi concreti e tangibili: alcuni settori sono allo stremo e il fisco si accanirà sugli italiani da metà settembre. Vogliamo certezze sul rinvio di tutte le scadenze. Ci aspettiamo impegni concreti su questo come su altri temi. Senza garanzie - conclude Gelmini - non voteremo lo scostamento". (Com)