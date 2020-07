Milano: De Pasquale (FI), bussola giunta è una astratta ideologia dirigista anziché un confronto con categorie produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale "la bussola della giunta continua a essere una astratta ideologia dirigista anziché un confronto con l'esperienza concreta delle categorie produttive". Lo dichiara in una nota evidenziando che: Le critiche di Confesercenti sono emblematiche. Si mettono a bando risorse per chi assumerà nuovo personale mentre il dramma attuale del commercio è la pesante diminuzione degli introiti". Per questo motivo Forza Italia "propone, da marzo, di tagliare e dilazionare i tributi comunali (Tari, Cosap e Tassa di soggiorno) e di abbassare Imu su immobili strumentali al commercio e esercizi pubblici per chi rivede gli affitti", sostiene De Pasquale. "Meglio aiutare le piccole imprese a ridurre i costi fissi subito che pianificare bandi per contributi che rischiano di arrivare nel 2021 quando il commerciante sarà già fallito. Un errore anche la recente delibera che discrimina i pubblici esercizi abbattendo la Cosap per eventi temporanei con somministrazione di cibo e bevande". (com)