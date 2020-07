Lavoro: Catalfo, aziende mi chiedono maggior utilizzo smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart working "verrà molto più utilizzato in futuro, ho richieste di aziende di maggior utilizzo". Lo ha rivelato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nel corso dell'evento online del M5s "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". La titolare del Lavoro ha anche spiegato che durante il lockdown sono state semplificate alcune procedure per le imprese: è bastata infatti "una comunicazione semplice al ministero per mettersi in smart working". (Rin)