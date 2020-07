Libia: colloquio Conte-Erdogan su dialogo e soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha tenuto oggi un colloquio telefonico con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per discutere della crisi in Libia. Secondo quanto ha reso noto l'agenzia di stampa turca "Anadolu", i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, in particolare in Libia, nonché della cooperazione nella lotta contro il Covid-19. "Conte e Erdogan hanno concordato di sostenere il dialogo per una soluzione politica in Libia", recita la nota diramata da Ankara. (Res)