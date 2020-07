Germania: si schianta velivolo contro una casa nella città di Wesel, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte in seguito allo schianto di un aereo leggero contro una casa nella città di Wesel, nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito da un portavoce dell'autorità distrettuale di Wesel al quotidiano tedesco “Rheinische Post”, il tetto della casa ha preso fuoco in seguito allo schianto e i morti non sono stati identificati. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due persone, tra cui un bambino piccolo. Non è chiaro se il pilota sia tra le vittime.(Geb)