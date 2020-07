Trasporti: Raggi, quasi 8 mila richieste per la campagna abbonamenti Atac under 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 8 mila richieste "in poco meno di due settimane per la campagna abbonamenti Atac under 16". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Questo dimostra - spiega Raggi - come siano in tanti i giovani a voler sfruttare le agevolazioni per il servizio di trasporto pubblico. Con gli sconti sulle tariffe diamo un aiuto concreto alle famiglie e allo stesso tempo incentiviamo i giovanissimi a usare metro, tram o bus per i loro spostamenti quotidiani, da casa a scuola e nel tempo libero. Le agevolazioni consentono a studentesse e studenti, che hanno meno di 16 anni e residenti a Roma, di acquistare l’abbonamento annuale a un costo che va dai 30 ai 70 euro, a seconda della fascia di reddito anziché a 250 euro. Ai giovani che otterranno l’abbonamento in distribuzione a partire dal 1 agosto, Atac consegnerà in omaggio anche una speciale porta card a tiratura limitata. Ricordo che è possibile richiedere le agevolazioni sul sito di Atac alla pagina atac.roma.it/under16". (Rer)