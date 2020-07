Cina-Usa: governo denuncia ingresso "forzato" di funzionari Usa in consolato di Houston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha espresso oggi la sua "profonda insoddisfazione" e la sua "ferma opposizione" per l'ingresso delle forze di sicurezza statunitensi nel consolato cinese di Houston, dopo che la rappresentanza diplomatica è stata chiusa per volere di Washington. Lo ha dichiarato in una nota ufficiale il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nella quale precisa che una "denuncia solenne" è stata presentata all'indirizzo del governo Usa. Secondo l'emittente "Cnn", un gruppo di uomini ritenuti funzionari statunitensi sono entrati nel consolato cinese di Houston dopo che il personale diplomatico era stato fatto evacuare. Funzionari delle forze dell'ordine hanno allora isolato l'area e uomini ritenuti funzionari statunitensi hanno aperto una porta sul retro, mentre due uomini in uniforme dell'Ufficio per la sicurezza diplomatica del dipartimento di Stato Usa sono stati messi a guardia dell'edificio. In precedenza, un piccolo gruppo di manifestanti ha espresso sostegno al presidente Usa, Donald Trump, con alcuni striscioni davanti alla rappresentanza diplomatica. L'analista politico e consulente del governo cinese Einar Tangen ha definito l'ingresso dei presunti funzionari statunitensi nel consolato di Houston "molto insolito" e "contrario al protocollo diplomatico". Il 21 luglio, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver concesso alla Cina 72 ore per chiudere il consolato in Texas, da lui definito un "centro di spionaggio", per "proteggere la proprietà intellettuale statunitense e le informazioni private degli americani". Pechino ha respinto ogni accusa come "maligna calunnia". (segue) (Cip)