Funzionari statunitensi forzano l'ingresso del consolato cinese di Houston

- Un gruppo di uomini ritenuti funzionari statunitensi sono entrati nel consolato cinese di Houston dopo che questo era stato chiuso come disposto dal dipartimento di Stato Usa. Secondo l'emittente "Cnn", al termine delle operazioni di evacuazione del personale diplomatico, funzionari delle forze dell'ordine hanno isolato l'area e uomini ritenuti funzionari statunitensi hanno aperto una porta sul retro, mentre due uomini in uniforme dell'Ufficio per la sicurezza diplomatica del dipartimento di Stato Usa sono stati messi a guardia dell'edificio. In precedenza, un piccolo gruppo di manifestanti ha espresso sostegno al presidente Usa, Donald Trump, con alcuni striscioni davanti alla rappresentanza diplomatica. L'analista politico e consulente del governo cinese Einar Tangen ha definito l'ingresso dei presunti funzionari statunitensi nel consolato di Houston "molto insolito" e "contrario al protocollo diplomatico". Il 21 luglio, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver concesso alla Cina 72 ore per chiudere il consolato in Texas, da lui definito un "centro di spionaggio", per "proteggere la proprietà intellettuale statunitense e le informazioni private degli americani". Pechino ha respinto ogni accusa come "maligna calunnia".Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha sostenuto che le accuse degli Stati Uniti secondo cui il consolato cinese a Houston sta "rubando proprietà intellettuale" sono calunnie. Wag ha anche avvertito gli Stati Uniti di pensare "attentamente" alla direzione intrapresa dalle relazioni bilaterali. "La posizione della Cina sulle relazioni con gli Usa è chiara e coerente. La direzione in cui sta andando questa relazione è un problema per gli Stati Uniti a cui pensare attentamente", ha affermato il portavoce. Wang ha definito la chiusura della rappresentanza diplomatica a Houston un "serio sabotaggio" delle relazioni Cina-Stati Uniti e ha affermato che essa "sta rompendo il ponte dell'amicizia tra le due parti". Wang ha rifiutato di fornire maggiori informazioni sui piani di ritorsione della Cina, ribadendo la promessa di Pechino di "adottare misure risolute e giustificate per garantire i legittimi diritti e interessi".Come reazione all'azione statunitense, il 24 luglio il ministero degli Affari esteri cinese ha comunicato all'Ambasciata degli Stati Uniti in Cina la decisione di revocare il permesso per l'operazione del Consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, nella provincia del Sichuan; il ministero ha inoltre formulato requisiti specifici per la cessazione di tutte le operazioni ed eventi da parte del Consolato generale. Secondo Pechino, la decisione di Washington ha violato gravemente il diritto internazionale, le norme di base delle relazioni internazionali e i termini della Convenzione consolare Cina-Stati Uniti, come ribadito nella nota diffusa questa mattina dal ministero degli Affari esteri cinese. Secondo la nota, la misura adottata dalla Cina è una risposta legittima e necessaria all'atto ingiustificato d parte di Washington. La decisione di Pechino è "conforme al diritto internazionale, alle norme di base delle relazioni internazionali e alle consuete pratiche diplomatiche", afferma il ministero, che "invita ancora una volta gli Stati Uniti a revocare immediatamente la loro decisione errata e creare le condizioni necessarie per riportare lungo il giusto corso le relazioni bilaterali". (Nys)