Ostia: De Priamo-Masi (Fd'I), M5s è alla frutta registra un flop dietro l'altro

- "La presenza continua della Raggi nel X Municipio è l'estremo tentativo di recuperare una situazione che è ormai sfuggita di mano. Prima il flop del progetto della pedonalizzazione, poi quello ancor più grave dei chioschi ananas, che volevano propinarci con la scusa dell'occupazione giovanile per poi assegnare diversi punti a chi ha dieci anni di anzianità". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo in Assemblea capitolina di Fd'I Andrea De Priamo e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi. "Una battaglia che abbiamo portato avanti con forza - aggiungono - e che ha visto la sospensione del bando, con una Giunta balbettante davanti alla richiesta di informazioni. Senza parlare della manutenzione stradale, che sembra sia fatta a leopardo, solo in alcune zone ben identificate. Che il Movimento 5 stelle soffra l'opposizione, tanto da evitare il più possibile il confronto in Aula è ormai un dato di fatto e dimostra come si arriverà a primavera con il fiato corto e con una maggioranza sempre più in difficoltà ed eterodiretta da qualcuno in Campidoglio".(Com)