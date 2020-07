Coronavirus: pubblicata ordinanza per quarantena a chi arriva da Romania e Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l'ordinanza del ministero della Salute che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi quattordici giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. L'ordinanza, si legge nel documento, riguarda in particolare i cittadini che negli ultimi quattordici giorni abbiano "soggiornato o transitato in Romania e Bulgaria". Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 luglio. (Res)