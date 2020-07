Russia: premier armeno Pashinyan, scontri fra comunità azera e azerbaigiana istigate da “forze terze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra armeni e azerbaigiani a Mosca sono state istigate da “forze terze” interessate a destabilizzare la Russia. Lo ha detto oggi il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. "I nostri compatrioti non dovrebbero cadere nelle provocazioni e dovrebbero rendersi conto che terze forze che hanno mire anti-armene ed espansionistiche nel Caucaso meridionale sono interessate a destabilizzare la situazione in Russia. Non lo permetteremo”, ha scritto Pashinyan su Facebook, citando la sua intervista con l’emittente russa “Rbc”. Il primo ministro armeno ha quindi espresso fiducia nel fatto che la Russia abbia tutti i mezzi per evitare tale scenario. In precedenza l'ufficio regionale del ministero dell’Interno russo aveva dichiarato che nove persone sono state arrestate nell’ambito degli scontri avvenuti ieri a Mosca fra cittadini armeni e azerbaigiani. I disordini sono scoppiati in un’area nel sud-ovest di Mosca, dove un uomo è rimasto ferito e una vetrina di un negozio è stata danneggiata. In un’altra zona della città persone sconosciute hanno rotto le finestre di un caffè e danneggiato un autolavaggio e una persona è rimasta ferita dai vetri infranti. Gli episodi si inquadrano nella recrudescenza di tensioni fra Armenia e Azerbaigian – storicamente divisi dalla disputa territoriale del Nagorno-Karabakh – avvenute negli ultimi giorni in un’area di confine che non è solitamente teatro di combattimenti. Dal 12 luglio, infatti, e per circa una settimana i due paesi si sono scontrati a Tavush, provincia dell'Armenia di circa 134 mila abitanti, un territorio strategicamente importante perché vi transitano l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc) e il gasdotto Corridoio meridionale del gas, due infrastrutture fondamentali per l’approvvigionamento energetico dell’Europa. (Rum)