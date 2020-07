Pa: Bombardieri (Uil), bene 60 per cento lavoro agile ma serve diritto a disconnessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rientro in ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione anticipato dal ministro della Pa Fabiana Dadone, Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil assicura che l'intesa prevede un rientro in sicurezza per i lavoratori ma anche "norme e accorgimenti per la tutela di chi fruisce la Pubblica amministrazione". Intervistato da Rainews24 Bombardieri ha poi precisato che "resta da determinare con la ministra l'impianto complessivo di come organizzare lo smart working". Il leader sindacale si dice d'accordo con l'obiettivo di raggiungere il 60 per cento di lavoro agile nella Pa il prossimo anno, ma occorre "contrattare l'organizzazione del lavoro" perché durante l'emergenza pandemica i "lavoratori hanno pagato per la loro rete". Per non parlare del fatto che la Uil rivendica anche il "diritto alla disconnessione". Infine, per Bombardieri "tutti settori della Pubblica amministrazione" possono essere convolti dallo smart working a patto che con le risorse del "Recovery fund" si acceleri sulla "digitalizzazione". (Rin)