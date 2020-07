Caso camici: indagato anche funzionario di "Aria spa" per frode nelle pubbliche forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risulta essere indagata anche una quarta persona, un dirigente di "Aria spa", nell'inchiesta della Procura di Milano sulla fornitura di camici, poi trasformata in donazione, da parte di "Dama spa", società del cognato del governatore Attilio Fontana, a Regione Lombardia. Al funzionario della centrale acquisiti regionale - secondo quanto appreso - viene contestata la "frode nelle pubbliche forniture", lo stesso reato per cui è stato iscritto nel registro delle notizie di reato Fontana e del quale dovranno rispondere, in concorso tra loro, anche Andrea Dini, patron della "Dama spa" e Filippo Bongiovanni, direttore generale dimissionario di "Aria spa", già indagati per "turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente". (Rem)