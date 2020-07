Governo: Boccia su Recovery fund, da Zingaretti priorità per dare futuro a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "è cambiata ed ha aperto una stagione del tutto nuova. Un risultato non scontato e ottenuto anche grazie all'azione dell'Italia a tutti i suoi livelli istituzionali, nazionali ed europei. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, con la sua lettera al Corriere coglie ora alcuni aspetti fondamentali per il futuro: serve accelerare nelle scelte, elaborare progetti efficaci che abbiano al centro i servizi alla persona. digitalizzazione, infrastrutture, Green new deal, scuola, sanità, nuovo protagonismo delle donne: le priorità indicate da Zingaretti dovranno essere il cuore di questa fase e noi abbiamo tutte le condizioni per farcela e dare al nostro Paese quel concreto cambiamento finora mai realizzato". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a margine degli Stati generali della montagna in corso a Roccaraso. (Rin)