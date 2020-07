Caso camici: Brignone-Civati (Possibile), Fontana rassegni dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla situazione che sta emergendo in queste ore sulla posizione di Attilio Fontana nei confronti della fornitura di camici da parte dell'azienda del cognato, il presidente della regione Lombardia "deve al più presto rassegnare le dimissioni". Lo dichiarano in una nota congiunta Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, segretaria e fondatore di Possibile, a seguito dello scandalo sulla fornitura di camici alla regione Lombardia. "Fontana sapeva della fornitura aggiudicata dalla società della moglie e del cognato - aggiungono Brignone e Civati - nonostante lo abbia pubblicamente negato. Sapeva dell'inchiesta di 'Report' e per questo si è affrettato a fare in modo che la commessa venisse trasformata in donazione. E, dopo un lampante conflitto di interessi e dopo aver mentito, avrebbe provato a utilizzare dei fondi derivanti da evasione fiscale per pagare comunque la commessa". (segue) (Com)