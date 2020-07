Caso camici: Brignone-Civati (Possibile), Fontana rassegni dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte - concludono Brignone e Civati - a un'intera classe politica corrotta, che fa tutto per arricchire se stessa, lontana dai bisogni della gente e oggi anche macchiata dalla grave incapacità di gestire l'emergenza sanitaria più grave che la Regione ricordi da più di mezzo secolo a questa parte. Di fronte a questo, chiediamo al ministro Speranza e al presidente del Consiglio Conte di dare finalmente risposta alle richieste di commissariamento di cittadine e cittadini. Perché in questo Paese deve essere la magistratura a fare il lavoro che la politica è pagata per fare ma non ha il coraggio di affrontare?". (Com)