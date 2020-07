Algeria: leader Msp al Makri positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di opposizione algerino, Movimento per la società della pace (Msp), Abdel Razzaq al Makri, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il suo stesso partito, che fa capo ai Fratelli musulmani, in un comunicato stampa. Si legge nella nota che "lo stato di salute del parlamentare è al momento stabile ed è stato sottoposto alle cure del caso in quarantena". Il vice presidente del partito islamico algerino, Abdel Rahman Bin Farhan, ha assunto la guida della formazione politica fino a quando al Makri non sarà guarito. (Res)