Somalia: presidente Farmajo “prende atto” della sfiducia al premier Khaire, “salvaguardare unità”

- Il presidente della Repubblica federale della Somalia, Mohamed Abdullahi “Farmajo”, ha preso atto del voto di sfiducia emesso dalla Camera del popolo (la camera bassa del parlamento) nei confronti del primo ministro Hassan Ali Khaire. “Nell'adempimento del suo mandato costituzionale, il presidente Mohamed Abdullahi Farmajo ha accolto con favore la decisione della Camera del popolo, tenendo conto della sua indipendenza e dell'autorità costituzionale. Il presidente Farmajo apprezza e sottolinea l'importanza della cooperazione tra tutti poteri statali, specialmente in questa fase critica. La frattura tra governo e parlamento sta minando i progressi compiuti e, a tal fine, ho deciso di prendere in considerazione la voce della Camera dei rappresentanti come il fondamento della nostra nazionalità”, si legge in una nota della presidenza, aggiungendo che Farmajo nominerà a breve un nuovo primo ministro che formerà un governo incaricato di guidare il paese durante il periodo di transizione. (segue) (Res)