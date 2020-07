Caso camici: Gallera, posso urlare serietà e onestà assoluta di Fontana, agito solo per aiutare chi stava male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato costantemente al fianco di Attilio Fontana in questi drammatici mesi e posso urlare la sua serietà, l’onestà assoluta e la determinazione esclusiva a salvare le vite. Abbiamo agito al massimo delle nostre capacità solo per aiutare chi stava male e non riusciva a respirare". Lo ha dichiarato su Facebook l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando l'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato il governatore Attilio Fontana, sulla fornitura di camici, poi trasformata in donazione, da parte di "Dama spa" alla regione. (com)