Civitavecchia: al vai i lavori Acea a "Lasco del Falegname" (2)

- Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco spiega: "In territori come il nostro, che presentano complessità, è importante che vi sia una sinergia. Ed è ciò che l’Amministrazione comunale, attraverso il prezioso lavoro del consigliere Giancarlo Frascarelli, ha saputo trovare instaurando quel dialogo serrato che serviva con Acea e con la Regione Lazio per tagliare un traguardo ambizioso come i lavori di Lasco del Falegname. Ringrazio quindi da un lato l’azienda, che si è fatta carico di un lavoro straordinario in significativa parte già portato a termine, dall’altro gli uffici e il nostro consigliere per l’attenzione costante dimostrata. Il tutto, guidati da una profonda convinzione: l’acqua è un bene fondamentale per i cittadini e il servizio idrico incide direttamente nella qualità della vita di una comunità". Il presidente di Acea Ato 2 Claudio Cosentino ha commentato: "Stiamo lavorando tanto per Civitavecchia, in particolare per ammodernare gli impianti: in primis quello di potabilizzazione di Montanciano. Siamo giunti sostanzialmente a poter eseguire durante l’estate le opere di pulizia della presa, arrivando ad ottenere - al termine dei lavori - un impianto a pieno regime. Siamo molto contenti perché si tratta di un intervento molto importante per il territorio, ma ce ne saranno altre che valuteremo con l’amministrazione". Aggiunge il consigliere Frascarelli: "Il primo movimento nella pala che libererà dal fango il Lasco del Falegname segnerà un momento storico per i cittadini, che attendono da mezzo secolo che Civitavecchia torni ad avere il suo bacino idrico. Per chi vive la politica in mezzo alla gente, è importante sapere che il proprio impegno per non far mancare l’acqua alle famiglie è riconosciuto e apprezzato. L’Amministrazione continuerà pertanto nel suo ruolo, come indicato dal sindaco Tedesco: dialogare con il gestore per far sì che il servizio sia il migliore possibile". (Com)