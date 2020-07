Difesa: Coalizione a guida Usa consegna base Besmayah a forze irachene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti che opera in Iraq, ha consegnato oggi il complesso militare di Besmayah all'esercito iracheno, in quello che è il settimo trasferimento di base alle forze irachene dalla primavera scorsa. "Il Combined Inherent Resolve (CJTF-OIR) della Task Force congiunta ha condotto una cerimonia con le forze di sicurezza irachene (ISF) per trasferire l'area della Coalizione della base di Besmayah il 25 luglio", si legge in un comunicato stampa. La Spagna ha guidato le operazioni della Coalizione nella base a sud di Baghdad, contribuendo con 4 milioni dollari su 5 in impianti e attrezzature. Quasi 50 mila elementi delle forze irachene sono state addestrate lì dal 2015. Le truppe della Coalizione lasceranno la base nei prossimi giorni. Il CJTF-OIR ha dichiarato che continuerà a "spostare e consolidare" il personale e le attrezzature dalle basi irachene per tutto l'anno. "L'Iraq è ora in grado di svolgere operazioni indipendenti al 100 per cento a Besmayah. La Spagna rimane parte di CJTFOIR in altre località", si legge in un comunicato. (Res)