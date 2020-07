Grecia: coronavirus, cittadini provenienti da Bulgaria e Romania dovranno esibire test molecolari negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha disposto l’obbligo per i passeggeri aerei provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania di esibire i risultati di test molecolari negativi al coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il Segretariato generale per la protezione civile di Atene. “Sulla base dell'analisi dei dati epidemiologici, è stato deciso che coloro che arrivano in Grecia dalla Bulgaria e dalla Romania dovranno mostrare test molecolari negativi al coronavirus a partire da martedì 28 luglio fino al 4 agosto”, si legge in una nota, secondo cui i risultati dei test saranno validi fino a 72 ore. Saranno esentati dai test i cittadini greci, i titolari di permessi di soggiorno e i viaggiatori che approderanno in Grecia per motivi di emergenza. La Grecia ha conosciuto un’impennata di casi di contagio da coronavirus dopo aver riaperto i suoi confini ai cittadini dell'Ue, lo scorso 1 luglio. (Gra)