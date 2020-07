Autostrade: A1 Milano-Napoli, chiusura notturna stazione Ferentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, "sarà chiusa la stazione di Ferentino, dalle 2:00 alle 6:00 di martedì 28 luglio, in entrata per i veicoli diretti a Napoli e in uscita per il traffico proveniente da Roma. In alternativa, per i veicoli diretti a Napoli, si consiglia di utilizzare la stazione di Frosinone; per i veicoli provenienti da Roma, si consiglia di utilizzare la stazione di Anagni". È quanto rende noto, in un comunicato, Autostrade.(Com)