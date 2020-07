Roma: Campidoglio, approvate Linee guida per presa in carico donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato le Linee guida per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere, rivolte alle istituzioni e organizzazioni che operano sul territorio per la prevenzione e il contrasto della violenza. "Un documento di indirizzo e orientamento - si legge in una nota del Campidoglio - per tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale che intercettano casi di violenza nei confronti delle donne ed eventuali figli minori: Servizi sociali e educativi di Roma Capitale, servizi socio-sanitari territoriali, presidi ospedalieri, forze dell'ordine e Polizia locale, Scuole di ogni ordine e grado, Centri antiviolenza, Case rifugio, Case per la semiautonomia, coordinati dal Dipartimento partecipazione, comunicazione e pari opportunità di Roma Capitale. Uno strumento innovativo, funzionale, dettagliato, che promuove un approccio condiviso e un linguaggio comune tra i partner della rete impegnati nella prevenzione, nel contrasto alla violenza di genere e nelle attività di supporto; offre una cornice di riferimento per agevolare la collaborazione attiva tra i vari referenti facilitando i passaggi da un servizio all'altro; permette a ciascun attore di conoscere servizi e modalità di intervento degli altri partner della rete; definisce le azioni e le funzioni da attivare nei casi di violenza conclamata o sospetta, individuando gli strumenti da utilizzare". (segue) (Com)