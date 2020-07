Roma: Campidoglio, approvate Linee guida per presa in carico donne vittime di violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee, spiega la nota, "fotografano il sistema di Roma, articolato e complesso dal punto di vista demografico e territoriale, strutturato in modo multidimensionale in quanto a tipologia di servizi, rendendolo uno strumento finalizzato a garantire a tutte le donne (e ai loro figli) lo stesso livello di servizi. Basandosi su una serie di concetti base comuni in merito ad una violenza riconosciuta come violazione dei diritti umani, fenomeno multifattoriale che lede la libertà della donna, sull'assunto che non esiste una tipologia di donna maltrattata né di uomo maltrattante, il documento illustra la rete antiviolenza che ha come obiettivo prioritario la sicurezza della donna (e degli eventuali figli), è centrata sulle sue esigenze, adotta un linguaggio comune e condivide procedure operative e attiva equipe territoriali multidisciplinari per la presa in carico integrata. Un sistema a rete, descritto come una ruota, un meccanismo composto da una quantità di ingranaggi, che operando insieme offrono alla donna, che ne è al centro, una protezione rafforzata e personalizzata. Cerchi e nodi (istituzioni, servizi, organismi relazionali) con ruoli e compiti specifici, referenti che comunicano permettendo una condivisione funzionale a tutela della donna". (segue) (Com)