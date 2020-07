Roma: Campidoglio, approvate Linee guida per presa in carico donne vittime di violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta Roma si dota di Linee guida che permettono la strutturazione della collaborazione tra i molteplici soggetti della rete, con obiettivo comune e prioritario di difesa e supporto per le donne vittime di violenza. Un ulteriore e determinante passo in avanti perché nessuna si senta sola", dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Sono raddoppiate le donne seguite dai Centri antiviolenza di Roma Capitale: un segnale importante, che ci dice che l'investimento nelle strutture che stiamo attuando risponde ai bisogni delle donne, aiuta la violenza sommersa ad emergere. Con queste Linee guida vogliamo offrire uno strumento ulteriore a chi ogni giorno lavora per la loro tutela, e quindi alle donne stesse. La sinergia di una rete funzionale è garanzia ulteriore di una protezione completa e di un percorso di riscatto a cui ciascuna ha diritto", afferma l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì. "Mettere al centro la donna è lo scopo di queste importanti Linee Guida per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere. Ogni violenza ha una storia diversa e solo una strutturata rete di servizi sul territorio può dare una risposta concreta ai bisogni delle vittime di violenza e alle numerose e differenti richieste di aiuto che ci arrivano dalle donne. Le professionalità e i servizi ci sono, era importante e doveroso collegarli per garantire un supporto completo alla lotta contro la violenza maschile", sostiene la delegata della sindaca alle Politiche di genere Lorenza Fruci. (Com)