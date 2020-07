Coronavirus: in Lombardia zero decessi per secondo giorno consecutivo, +79 nuovi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi legati al coronavirus in Lombardia. Lo comunica la Regione fornendo il consueto bollettino con i dati sull’andamento dell’epidemia. I nuovi casi positivi sono 79 (di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici) a fronte di 10.725 tamponi effettuati. Crescono i guariti/dimessi (+63) che portano il totale complessivo a 72.271 (70.399 guariti e 1.872 dimessi). Calano di quattro unità i ricoveri in terapia intensiva che sono 13 mentre nei reparti di non terapia intensiva sono segnalati quattro nuovi ingressi per un totale di 148 posti occupati. (Rem)