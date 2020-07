Russia: proteste a Chabarovsk contro detenzione ex governatore Furgal, 15 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 15 manifestanti sono stati arrestati dopo aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nella città dell'Estremo Oriente di Chabarovsk, in Russia, a sostegno dell’ex governatore Sergej Furgal. Lo riporta l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, secondo cui i manifestanti (circa 6.500) hanno marciato dalla piazza centrale di Tverskaya alla Procura generale. Nessuna conferma è finora giunta da parte delle forze dell’ordine. I manifestanti protestano da settimane per chiedere il rilascio di Furgal o un processo aperto per l'ex governatore. Furgal, esponente del Partito democratico liberale di Russia (Ldpr), è stato arrestato lo scorso 9 luglio nell’ambito dell’inchiesta sulle attività criminali di un gruppo coinvolto in omicidi di uomini d'affari nel Territorio di Khabarovsk e nella regione dell'Amur nel 2004 e nel 2005. Lunedì scorso il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Mikhail Degtyarev (anche lui membro del Ldpr) come nuovo governatore ad interim del Territorio di Chabarovsk, ma le proteste sono ancora in corso. (Rum)