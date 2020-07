Fase 3: Giacomini (FI), scrivere tutti assieme riforme per Italia del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze della Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia osserva che "per uscire da questa crisi così profonda non bastano i soldi del Recovery fund o del Mes, serve innanzitutto avere una visione, un'idea, un progetto comune per lo sviluppo del Paese. Ed è per questo - prosegue in una nota - che Forza Italia sta chiedendo di istituire subito una bicamerale per scrivere assieme le riforme che dovranno disegnare l'Italia per i prossimi venti anni".(Com)