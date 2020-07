Roma: Raggi, a lavoro per recupero scuola in III Municipio, dopo Covid servono idee creative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, è intervenuta nello spazio formazione del Villaggio Rosseau per l'evento del M5s "Le olimpiadi delle idee" che si sta svolgendo a Milano ed è trasmesso in diretta web. Raggi ha parlato del recupero di una scuola abbandonata da anni nel III municipio di Roma. "Il costo per la ristrutturazione potrebbe essere attorno ai 2 milioni di euro, valuterei positivamente anche una partnership pubblico privato - ha detto Raggi -. Le idee che verranno fuori le condivideremo con la cittadinanza e il Municipio, il progetto deve essere accettato dalla comunità. Qui c'era un'area destinata a palestra e si può ristrutturare". Raggi poi ha precisato che "dopo il Covid, che ha segnato uno spartiacque, stiamo vedendo che le idee più creative e fantasiose sono quelle che più servono. Ad esempio prima aumentare il numero dei tavolini fuori dai ristoranti sembrava impossibile, ora andando in deroga piano piano sta iniziando a diventare possibile". Raggi infine ha ricordato: "Abbiamo lavorato anche su altri compendi abbandonati, ci siamo inseriti nel progetto internazionale Reinventing cities".(Com)